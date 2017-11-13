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Россия
В России прививки от гриппа сделали 43% населения
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    В России прививки от гриппа сделали 43% населения

    8:34  13 Ноября 2017
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    В России прививки от гриппа сделали 43% населения

    Москва, 13 ноября. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что 43,4% россиян предпочли сделать прививки от гриппа.

    Как отметили в пресс-службе ведомства, по состоянию на 10 ноября от гриппа в России привито свыше 62,7 миллиона человек. Это 43,4% населения.

    Как пишет Газета.ru, лидерами по охвату вакцинацией стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Пензенская область.

    Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что на долю госпитализированных из-за гриппа приходится только 3% привитых.

    В России прививки от гриппа сделали 43% населения

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #прививки #грипп #вакцинация
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