В России прививки от гриппа сделали 43% населения

Москва, 13 ноября. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что 43,4% россиян предпочли сделать прививки от гриппа.

Как отметили в пресс-службе ведомства, по состоянию на 10 ноября от гриппа в России привито свыше 62,7 миллиона человек. Это 43,4% населения.

Как пишет Газета.ru, лидерами по охвату вакцинацией стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Пензенская область.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что на долю госпитализированных из-за гриппа приходится только 3% привитых.