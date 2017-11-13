«Начни с себя»: глава Марий Эл стал участником акции ФНС

Йошкар-Ола, 13 ноября. Руководитель Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в акции Федеральной налоговой службы «Начни с себя».

Губернатор призвал жителей республики быть законопослушными, и показал это на собственном примере, оплатив досрочно имущественные налоги через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

«Во-первых, это экономия нашего с вами времени. Во-вторых, четкий контроль того, что происходит у нас в налоговом администрировании», — рассказал глава Марий Эл о преимуществах пользования онлайн-сервисом ведомства.

По словам Евстифеева, «личный кабинет» он завел три года назад. Одной из причин, побудивших сделать это — возможность избежать неточностей при сдаче налоговых деклараций.

«Для меня важно вносить налоги через личный кабинет. Это позволяет мне избежать каких-либо ошибок в этой обязанности законопослушного государственного служащего», — рассказал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Напомним, что сейчас в России в целом, и в Марий Эл в частности, в разгаре кампания по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц. Срок уплаты истекает 1 декабря, — сообщает МедиаПоток.