Видео выступления президента Филиппин Дутерте «по требованию» Трампа попало в Сеть
Манила, 13 ноября. Президент Филиппин Родриго Дутерте по просьбе американского лидера Дональда Трампа исполнил песню на гала-ужине 31-го саммита АСЕАН.
Видео выступления филиппинского политика попало в Сеть.
На кадрах видно, как Дутерте поднялся на сцену и спел вместе с певицей Пилитой Корралес.
При этом он отметил, что исполнил композицию «по требованию верховного главнокомандующего Соединенных Штатов».
Напомним, как писала Газета.ru, в данный момент в столице Филиппин Маниле проходит саммит АСЕАН.
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