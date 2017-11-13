Видео выступления президента Филиппин Дутерте «по требованию» Трампа попало в Сеть

Манила, 13 ноября. Президент Филиппин Родриго Дутерте по просьбе американского лидера Дональда Трампа исполнил песню на гала-ужине 31-го саммита АСЕАН.

Видео выступления филиппинского политика попало в Сеть.

На кадрах видно, как Дутерте поднялся на сцену и спел вместе с певицей Пилитой Корралес.

При этом он отметил, что исполнил композицию «по требованию верховного главнокомандующего Соединенных Штатов».

Напомним, как писала Газета.ru, в данный момент в столице Филиппин Маниле проходит саммит АСЕАН.