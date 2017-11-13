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Ростех подключит морские и речные буи в России к системе ГЛОНАСС
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    Ростех подключит морские и речные буи в России к системе ГЛОНАСС

    8:56  13 Ноября 2017
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    Ростех подключит морские и речные буи в России к системе ГЛОНАСС

    Москва, 13 ноября. В настоящее время в России по заказу Минпромторга разрабатывается специальное оборудование для морских и речных буев, которое позволит осуществить их привязку к системе навигационного позиционирования ГЛОНАСС. Разработкой занимается российский Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» — одна из структур Ростеха.

    В заказ Минпромторга входят два устройства — первое будет интегрировать системы связи, навигации и светооптическую систему, а вторая включает в себя только системы связи и навигации, необходимые для модернизации уже существующих буев. Подключенные к единой навигационной системе буи будут в режиме реального времени передавать информацию о собственном местоположении и его изменении, а также связываться с судами предупреждения о подводных препятствиях. Перспективная система электронных буев позволит отмечать их положение и прокладывать путь судов с беспрецедентной точностью.

    Ростех подключит морские и речные буи в России к системе ГЛОНАСС

    «У судоводителя перед глазами на экране будет вся надводная обстановка: информация не только об окружающих судах, но и обо всех навигационных знаках, буях, о текущем положении судна относительно них. Это первый шаг для подготовки судового автопилота», —  пояснил генеральный директор НИИМА «Прогресс» Василий Шпак.

    В перспективе, как сообщил Шпак газете «Известия», может быть создана система автоматического кораблевождения, которая позволит кораблям проходить любые незнакомые фарватеры с помощью единой карты данных.

    Автор: Валентин Меликов
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