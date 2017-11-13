Назван топ-10 самых надежных и комфортабельных автомобилей 2017 года

Москва, 13 ноября. Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили топ-10 самых надежных и удобных автомобилей года по вполне приемлемым ценам.

Возглавила рейтинг японская Toyota Yaris iA. Специалисты отметили привлекательную цену автомобиля, а также технические параметры и уровень безопасности.

На втором месте расположился Chevrolet Cruze, который привлек экспертов экстерьером и интерьером, а также отличной шумоизоляцией, передает телеканал «360».

Бронза списка досталась Toyota Prius новой генерации. Машина экономно потребляет топливо, а также имеет комфортабельный салон.

Далее по списку идут японская Mazda MX-5 Miata и южнокорейская KIA Optima.

Кроме того, в топ-10 эксперты включили американский Chevrolet Impala, японские Subaru Forester и Toyota Highlander, а также немецкую Audi Q7 и американский Ford F-150.