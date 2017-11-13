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Lada Granta в 2018 году получит дистанционное управление через смартфон
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    Lada Granta в 2018 году получит дистанционное управление через смартфон

    8:14  13 Ноября 2017
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    Lada Granta в 2018 году получит дистанционное управление через смартфон

    Тольятти, 13 ноября. Самый продаваемый российский автомобиль Lada Granta в будущем году получит дистанционное управление через смартфон.

    Через специально разработанное приложение под названием Lada Connect можно будет на расстоянии проводить ряд манипуляций: запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние автомобиля.

    Lada Granta в 2018 году получит дистанционное управление через смартфон

    Как стало известно «Ведомостям», новой системой удаленного управления будут оснащены обновленные модели Lada Granta комплектации «Люкс». Удовольствие будет стоить будущим хозяевам машин примерно в 10 тысяч рублей.

    Добавим, что Lada Connect разработала для «АвтоВАЗа» «Лаборатория умного вождения». В планах внедрение дистанционного управления на другие модели Lada — Lada Vesta и Lada Xray.

    Автор: Константин Терехов
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    #автоваз #lada xray #lada vesta #lada #lada granta #lada connect
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