Очаг африканской чумы свиней выявлен в Тюменской области

Тюмень, 13 ноября. Очаг африканской чумы свиней был выявлен в Исетском районе Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, зараженные АЧС животные были найдены в селе Шорохово Исетского района. Службы района работают в режиме чрезвычайно ситуации.

В связи с этим, предстоит уничтожить около 16 тысяч свиней, находящихся в свинокомплексе в селе Шорохово. Согласно закону, ликвидации подлежит поголовье этого вида животных в радиусе пяти километров.

Отмечается, что работы планируют завершить через четыре дня.

Как ранее писала Газета.ru, президент РФ Владимир Путин призвал держать ситуацию с распространением АЧС под жестким контролем.