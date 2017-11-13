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Политика
Гегемон с амбициями на мировое господство: США хотят установить свою диктатуру в ООН
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    Гегемон с амбициями на мировое господство: США хотят установить свою диктатуру в ООН

    8:33  13 Ноября 2017
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    Гегемон с амбициями на мировое господство: США хотят установить свою диктатуру в ООН

    Вашингтон, 13 ноября. Республиканская партия США подготовила законопроект, направленный на то, чтобы ООН, как это только возможно, следовала планам и пожеланиям американской власти. Об этом пишет портал Contra Magazin. 

    По словам автора статьи Марко Майера, в настоящее время это только проект, но стоит помнить о том, что американцы считают себя «глобальным гегемоном с амбициями на абсолютное мировое господство», поэтому, вероятно, такой закон могут принять. 

    Как отмечает журналист, речь идет об инициативе касательно ответственности голосующих в ООН.

    Проект предусматривает «штраф для тех стран, которые на уровне ООН выступают против позиции самих американцев», пишет Майер. То есть «законодатели в США хотят установить полную диктатуру США в ООН». 

    В пояснительной записке говорится о том, что тем иностранным странам, которые не подчиняются указам Вашингтона, необходимо отказать во всякой поддержке, передает RT.

    Гегемон с амбициями на мировое господство: США хотят установить свою диктатуру в ООН

    Издание отмечает, что даже если данный законопроект не будет принят, он наглядно демонстрирует направление политических тенденций и шагов в США.

    Автор: Дана Балан
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