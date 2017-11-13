Гегемон с амбициями на мировое господство: США хотят установить свою диктатуру в ООН

Вашингтон, 13 ноября. Республиканская партия США подготовила законопроект, направленный на то, чтобы ООН, как это только возможно, следовала планам и пожеланиям американской власти. Об этом пишет портал Contra Magazin.

По словам автора статьи Марко Майера, в настоящее время это только проект, но стоит помнить о том, что американцы считают себя «глобальным гегемоном с амбициями на абсолютное мировое господство», поэтому, вероятно, такой закон могут принять.

Как отмечает журналист, речь идет об инициативе касательно ответственности голосующих в ООН.

Mit einem Gesetzesentwurf wollen republikanische Abgeordnete dafür sorgen, dass die UNO gefälligst den Wünschen... https://t.co/7qRlKDXnOr — Contra Magazin (@contra_magazin) November 12, 2017

Проект предусматривает «штраф для тех стран, которые на уровне ООН выступают против позиции самих американцев», пишет Майер. То есть «законодатели в США хотят установить полную диктатуру США в ООН».

В пояснительной записке говорится о том, что тем иностранным странам, которые не подчиняются указам Вашингтона, необходимо отказать во всякой поддержке, передает RT.

Издание отмечает, что даже если данный законопроект не будет принят, он наглядно демонстрирует направление политических тенденций и шагов в США.