В Японии задержан подозреваемый в убийстве российского моряка в порту Имидзу

Токио, 13 ноября. Полиция в Японии задержала подозреваемого в убийстве моряка из России.

Как рассказал сотрудник генконсульства РФ в Ниигате, правоохранительными органами в понедельник был задержан предполагаемый виновник убийства. Около 01.00 полиция поймала мужчину, который может быть причастен к нанесению телесных повреждений, повлекших смерть российского моряка.

Как пишет ТАСС, в воскресенье генконсульства России подтвердило смерть моряка.

Как писала Газета.ru, тело моряка из России нашли на борту грузового судна в порту японского города Имидзу.