Армия США выставит против террористов новобранцев с психическими отклонениями

Вашингтон, 13 ноября. Люди, страдавшие такими расстройствами, как синдром самоповреждения, биполярное расстройство, депрессия и злоупотребление наркотиками или алкоголем теперь смогут служить в Армии США. Политика армии в отношении таких людей поменялась еще в августе, однако широкой публике об этом объявлено не было.

Как отмечает USA Today, столь серьезные изменения связаны с тем, что в предстоящем году Вооруженные силы США намерены набрать и обучить еще 80 тысяч рекрутов в рамках объявленной президентом Трампом стратегии по широкомасштабной борьбе с терроризмом — а вот числа желающих жизни в Армии в Соединенных Штатах оказалось недостаточно. Проблемы возникли еще в прошлом году, когда надо было набрать 69 тысяч человек — тогда на службу взяли тех, кто показал плохие результаты на вступительных экзаменах и ранее был пойман на курении марихуаны, и выплачивала вознаграждения за поступление на службу.

Ранее, в 2009 году, Армия уже вводила категорический запрет на любые отклонения от строгих психологических норм при приеме новобранцев — это было связано с принявшей катастрофические масштабы эпидемией самоубийств среди военнослужащих, которые успели послужить в Афганистане и Ираке и страдали от посттравматического стресса. Однако ради нового набора строгостью в отборе кандидатов пришлось поступиться.

«Это тревожный знак, — заявила изданию бывший армейский психолог, полковник Элспет Ричи. — Вопрос в том, насколько это опасно».

Она подчеркнула, что даже не самые значительные психические расстройства — например, синдром самоповреждения, означающий склонность наносить себе неопасные порезы и травмы в стрессовых ситуациях — способны привести к катастрофическим результатам в боевой обстановке. Кроме того, это связано с массой дисциплинарных сложностей — скажем, если солдат порежет себе руку, то армейские правила требуют заподозрить попытку самоубийства и провести серию проверок всего подразделения.