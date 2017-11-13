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Россия
Ракетные комплексы «Ярс» будут поставлены во все дивизии РВСН до 2026 года
Россия
Ракетные комплексы «Ярс» будут поставлены во все дивизии РВСН до 2026 года
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    Ракетные комплексы «Ярс» будут поставлены во все дивизии РВСН до 2026 года

    7:59  13 Ноября 2017
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    Ракетные комплексы «Ярс» будут поставлены во все дивизии РВСН до 2026 года

    Москва, 13 ноября. Все дивизии Ракетных войск стратегического назначения получат на вооружение ракетный комплекс «Ярс» в срок до 2026 года.

    Об этом в интервью газете «Красная Звезда» сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев, уточнив, что в настоящее время полностью завершено переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений РВСН. 

    Кроме того, активными темпами идет замена ракетных комплексов «Тополь» в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях.

    «Выполнение запланированных на 2017 год мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволит повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения», — подчеркнул Сергей Каракаев.

    «Газета.ru» напоминает, РС-24 «Ярс» — ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #рвсн #ярс
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