Ракетные комплексы «Ярс» будут поставлены во все дивизии РВСН до 2026 года

Москва, 13 ноября. Все дивизии Ракетных войск стратегического назначения получат на вооружение ракетный комплекс «Ярс» в срок до 2026 года.

Об этом в интервью газете «Красная Звезда» сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев, уточнив, что в настоящее время полностью завершено переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений РВСН.

Кроме того, активными темпами идет замена ракетных комплексов «Тополь» в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях.

«Выполнение запланированных на 2017 год мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволит повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения», — подчеркнул Сергей Каракаев.

«Газета.ru» напоминает, РС-24 «Ярс» — ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью.