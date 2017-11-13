Жители Сахалина просят Путина ограничить промышленный лов лосося

Южно-Сахалинск, 13 ноября. Жители Сахалина провели акцию за введение жестких санкций на промышленный вылов лосося. Митингующие также требуют усилить меры борьбы с браконьерством.

По словам председателя общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, жители Сахалина перед пикетом подготовили петицию на имя главы российского государства Владимира Путина.

«Перед тем, как провести пикет, мы организовали сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. Нам удалось собрать на настоящий момент 7430 подписей и они все еще продолжают поступать», — рассказал он.

Лисицын добавил, что в течение последних лет сильно выросла промысловая нагрузка на тихоокеанских лососей, а также продолжают промышлять браконьеры, передает REGNUM.

Он отметил, что если не ввести ограничения сегодня, то сахалинские реки могут остаться без лосося.

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