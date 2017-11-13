Донбасс: ВСУ за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 13 ноября. Киевские силовики 10 раз за прошедшее воскресенье обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом в понедельник заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данным пресс-службы, за минувший день Вооруженные силы Украины 10 раз нарушили режим прекращения перемирия, применив минометы, гранатометы, а также стрелковое оружие.

Отмечается, что украинские военные обстреляли районы семи населенных пунктов, а также район контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская».

В общей сложности по территории республики было выпущено около 520 боеприпасов.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали боевую операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране. Согласно последним данным ООН, жертвами военных действий стали свыше 10 тысяч человек.