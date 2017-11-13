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Донбасс: ВСУ за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР

    7:49  13 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 13 ноября. Киевские силовики 10 раз за прошедшее воскресенье обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом в понедельник заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР. 

    По данным пресс-службы, за минувший день Вооруженные силы Украины 10 раз нарушили режим прекращения перемирия, применив минометы, гранатометы, а также стрелковое оружие. 

    Отмечается, что украинские военные обстреляли районы семи населенных пунктов, а также район контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская».

    В общей сложности по территории республики было выпущено около 520 боеприпасов. 

    Донбасс: ВСУ за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР

    В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала. 

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали боевую операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране. Согласно последним данным ООН, жертвами военных действий стали свыше 10 тысяч человек.

    Автор: Дана Балан
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