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Общество
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Происшествия
Число жертв землетрясения на западе Ирана выросло до 141 человека
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    Число жертв землетрясения на западе Ирана выросло до 141 человека

    7:41  13 Ноября 2017
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    Число жертв землетрясения на западе Ирана выросло до 141 человека

    Тегеран, 13 ноября. Не менее 141 человека погибли и более тысячи человек пострадали во время землетрясения на границе Ирана и Ирака.

    Как сообщают западные СМИ, подземные толчки были зафиксированы в воскресенье. Мощность землетрясения составила 7,2 балла.

    Отмечается, что удар стихии пришелся на провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. Именно на этой территории больше всего жертв и разрушений.

    Ранее Газета.ru писала о 129 жертвах. 

    Число жертв землетрясения на западе Ирана выросло до 141 человека

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #иран #землетрясение
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