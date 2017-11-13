Число жертв землетрясения на западе Ирана выросло до 141 человека

Тегеран, 13 ноября. Не менее 141 человека погибли и более тысячи человек пострадали во время землетрясения на границе Ирана и Ирака.

Как сообщают западные СМИ, подземные толчки были зафиксированы в воскресенье. Мощность землетрясения составила 7,2 балла.

Отмечается, что удар стихии пришелся на провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. Именно на этой территории больше всего жертв и разрушений.

Ранее Газета.ru писала о 129 жертвах.