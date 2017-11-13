Россия готова к инфраструктурному сотрудничеству со странами АСЕАН — Медведев

Манила, 13 ноября. В настоящее время Россия настроена на активное сотрудничество с другими странами АСЕАН в сфере инфраструктурных проектов и готова предоставлять свои инфраструктурные возможности членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. С таким заявлением выступил на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН премьер-министр Дмитрий Медведев.

Российский премьер подчеркнул, что для России развитие инфраструктуры имеет крайне важное значение, поскольку этого требует огромная территория страны. Глава правительства назвал ключевые для РФ инфраструктурные проекты, которые развивались или были модернизированы за последние годы.

«Мы смотрим на инфраструктурные проекты максимально широко, поэтому видим большой потенциал и в развитии Севморпути. Мы реконструировали крупные дороги в нашей стране — Байкало-Амурская, Транссибирская железнодорожные магистрали, которые связывают Европу с Азией, — рассказал премьер. — Мы готовы предоставить свои инфраструктурные возможности всем государствам АСЕАН».

В ходе выступления премьер назвал несколько примеров инфраструктурного сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, отметив, что хотелось бы, чтобы таких примеров было гораздо больше.