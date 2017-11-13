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Быков продолжит работу в тренерском штабе Базаревича
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    Быков продолжит работу в тренерском штабе Базаревича

    7:39  13 Ноября 2017
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    Быков продолжит работу в тренерском штабе Базаревича

    Москва, 13 ноября. Чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков продолжит работать в тренерском штабе Сергея Базаревича в качестве ассистента.

    Как пишут «Известия», в тренерском штабе российской сборной произойдут некоторые кадровые перестановки, но они не затронут бывшего защитника «Динамо» и «Локомотива». 

    Данную информацию подтвердил генеральный менеджер мужской сборной России Олег Ушаков, однако он отказался называть фамилии специалистов, которые покинут тренерский штаб.

    Быков продолжит работу в тренерском штабе Базаревича

    «Изменения в тренерском штабе будут, но пока преждевременно называть конкретные фамилии», — рассказал он.

    Ушаков также предположил, что наставник сборной в скором времени сам расскажет об изменениях, поскольку 20 ноября стартует тренировочный сбор перед квалификационными матчами Кубка мира-2019.

    Автор: Дана Балан
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    #баскетбол #быков #сборная россии
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