Быков продолжит работу в тренерском штабе Базаревича

Москва, 13 ноября. Чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков продолжит работать в тренерском штабе Сергея Базаревича в качестве ассистента.

Как пишут «Известия», в тренерском штабе российской сборной произойдут некоторые кадровые перестановки, но они не затронут бывшего защитника «Динамо» и «Локомотива».

Данную информацию подтвердил генеральный менеджер мужской сборной России Олег Ушаков, однако он отказался называть фамилии специалистов, которые покинут тренерский штаб.

«Изменения в тренерском штабе будут, но пока преждевременно называть конкретные фамилии», — рассказал он.

Ушаков также предположил, что наставник сборной в скором времени сам расскажет об изменениях, поскольку 20 ноября стартует тренировочный сбор перед квалификационными матчами Кубка мира-2019.