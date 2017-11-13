Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Ракетные комплексы «Ярс» будут поставлены во все дивизии РВСН до 2026 года
Общество
Стало известно, на сколько к Новому году в России подорожает шампанское
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, на сколько к Новому году в России подорожает шампанское

    7:26  13 Ноября 2017
    174

    Стало известно, на сколько к Новому году в России подорожает шампанское

    Москва, 13 ноября. Эксперты российского алкогольного рынка рассказали, на сколько к Новому году в России подорожает шампанское.

    Как сообщают «Известия», ссылаясь на слова главы Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, подорожание не превысит традиционные для этого времени среднегодовые значения.

    «В канун Нового года спиртные напитки вырастут в цене до 10% в зависимости от марки. При этом праздничные напитки французского производства в сегменте «средний» и «средний плюс» могут подорожать до 15%», — заявил эксперт.

    Добавим, что за январь-август 2017 года производство шампанского в России сократилось на 15%, до 5,8 миллионов декалитров, вина — на 5%, до 21,1 миллионов декалитров. При этом производство крепкого алкоголя растет.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #новый год #цены #шампанское
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        7:16   13 Ноября 2017
        101
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        859
        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        23:24   12 Ноября 2017
        1953
        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        23:15   12 Ноября 2017
        1817