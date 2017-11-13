Стало известно, на сколько к Новому году в России подорожает шампанское

Москва, 13 ноября. Эксперты российского алкогольного рынка рассказали, на сколько к Новому году в России подорожает шампанское.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на слова главы Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, подорожание не превысит традиционные для этого времени среднегодовые значения.

«В канун Нового года спиртные напитки вырастут в цене до 10% в зависимости от марки. При этом праздничные напитки французского производства в сегменте «средний» и «средний плюс» могут подорожать до 15%», — заявил эксперт.

Добавим, что за январь-август 2017 года производство шампанского в России сократилось на 15%, до 5,8 миллионов декалитров, вина — на 5%, до 21,1 миллионов декалитров. При этом производство крепкого алкоголя растет.