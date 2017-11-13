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Автоледи в Уфе протаранила четыре машины, спутав педали во время парковки
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    Автоледи в Уфе протаранила четыре машины, спутав педали во время парковки

    7:27  13 Ноября 2017
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    Автоледи в Уфе протаранила четыре машины, спутав педали во время парковки

    Уфа, 13 ноября. Женщина за рулем автомобиля устроила массовое ДТП в одном из дворов в Уфе.

    Как рассказали свидетели ДТП в социальных сетях, инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Степана Злобина.

    Накануне автоледи пыталась припарковаться. Она перепутала педали тормоза и газа. Машина столкнулась с четырьмя припаркованными автомобилями, среди которых есть ВАЗ-2104 и KIA Rio. Об остальных пострадавших машинах не уточняется. Информации о погибших и пострадавших также не предоставили.

    Как ранее писала Газета.ru, прокуратура потребовала три года колонии для женщины, сбившей ребенка в Балашихе. 

    Автоледи в Уфе протаранила четыре машины, спутав педали во время парковки

    Автор: Алия Садыкова
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    #дтп #автоледи
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