Автоледи в Уфе протаранила четыре машины, спутав педали во время парковки

Уфа, 13 ноября. Женщина за рулем автомобиля устроила массовое ДТП в одном из дворов в Уфе.

Как рассказали свидетели ДТП в социальных сетях, инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Степана Злобина.

Накануне автоледи пыталась припарковаться. Она перепутала педали тормоза и газа. Машина столкнулась с четырьмя припаркованными автомобилями, среди которых есть ВАЗ-2104 и KIA Rio. Об остальных пострадавших машинах не уточняется. Информации о погибших и пострадавших также не предоставили.

Как ранее писала Газета.ru, прокуратура потребовала три года колонии для женщины, сбившей ребенка в Балашихе.