Эксперт о матче сборной России против Аргентины: Можно поставить твердую «четверку»

Москва, 13 ноября. Первым матчем на открывшемся после реконструкции московском стадионе «Лужники» стала контрольная встреча сборных России и Аргентины. Подопечные Станислава Черчесова проиграли с минимальной разницей в счете, пропустив гол от Серхио Агуэро на последних минутах встречи.

Организаторы матча не прошли тест «на выход» — по окончании матча болельщики в течение часа не могли выйти с трибун. Дорога от арены до станции метрополитена заняла примерно такое же время, пишут «Известия».

По словам бывшего генерального директора «Спартака» Сергея Шавло, команда Аргентины не показала всю свою силу. Однако, отметил он, российским футболистам удалось доставить немало неприятностей гостям.

Спасибо вам за потрясающую поддержку, наши дорогие болельщики! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/5cvWawJmaH — Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2017

«Порадовало, что ребята выглядели как команда. Понравился активный прессинг россиян на половине поля аргентинцев. Конечно, впереди очень много работы, но были видны стремление наших игроков победить, их заряженность. Все понимали, чего хочет тренер, и старались выполнять требования», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что команда Черчесова играла против сильнейших футболистов планеты, поэтому за игру им можно поставить твердую «четверку».