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Россия
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Общество
Ученые рассказали, что одинокие женщины счастливее холостых мужчин
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    Ученые рассказали, что одинокие женщины счастливее холостых мужчин

    7:17  13 Ноября 2017
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    Ученые рассказали, что одинокие женщины счастливее холостых мужчин

    Вашингтон, 13 ноября. Большинство одиноких женщин удовлетворены отсутствием партнера рядом и не стремятся к заведению отношений. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых, опубликованных изданием The Independent.

    Отмечается, что 61% женщин, не состоящих в отношениях, заявили, что довольны личной жизнью. Среди мужчин этот показатель достиг 49%.

    Также 75% опрошенных представительниц слабого пола рассказали, что не предпринимали действий, чтобы завести отношений за последний год. Особенно часто так на вопрос отвечали женщины возраста старше 45 лет.

    Эксперты уверены, что такая тенденция связана с тем, что женщины уделяют полноценным отношениям гораздо больше внимания, чем мужчины. Это способно отнять у них много сил. 

    Ученые рассказали, что одинокие женщины счастливее холостых мужчин

    Автор: Алия Садыкова
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    #ученые #женщины #мужчины #отношения
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