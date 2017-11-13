Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

Манила, 13 ноября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев пригласил участников делового саммита АСЕАН посетить чемпионат мира 2018-го года.

«Пользуясь этой возможностью, хочу пригласить всех присутствующих в этом зале посмотреть на футбольные состязания, которые состоятся в нашей стране», — заявил российский премьер, выступая перед делегатами.

Речь о футболе зашла в ходе рассказа Медведева о реализации в России целого ряда инфраструктурных проектов, в числе которых – масштабная подготовка к проведению мирового чемпионата по футболу.

Как сообщает ТАСС, говоря в целом об инфраструктурном развитии, премьер-министр России указал на потенциал Северного морского пути, реконструкцию Транссиба и Байкала-Амурской магистрали.