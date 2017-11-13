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Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России
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    Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

    7:16  13 Ноября 2017
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    Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

    Манила, 13 ноября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев пригласил участников делового саммита АСЕАН посетить чемпионат мира 2018-го года.

    «Пользуясь этой возможностью, хочу пригласить всех присутствующих в этом зале посмотреть на футбольные состязания, которые состоятся в нашей стране», — заявил российский премьер, выступая перед делегатами.

    Речь о футболе зашла в ходе рассказа Медведева о реализации в России целого ряда инфраструктурных проектов, в числе которых – масштабная подготовка к проведению мирового чемпионата по футболу.

    Как сообщает ТАСС, говоря в целом об инфраструктурном развитии, премьер-министр России указал на потенциал Северного морского пути, реконструкцию Транссиба и Байкала-Амурской магистрали.

    Автор: Константин Терехов
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    #дмитрий медведев #манила #асеан #чемпионат мира по футболу 2018
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