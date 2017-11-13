Башкирская полиция разыскивает загадочно пропавшего 23-летнего мужчину

Уфа, 13 ноября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 23-летнего жителя Башкирии, пропавшего при странных обстоятельствах.

По имеющимся данным, молодой человек ушел из дома неделю назад, 6 ноября, и до этого момента на связь не выходил, пишет «Политэксперт».

Последний раз пропавший парень общался со своими приятелями, никаких ссор и конфликтов, по предварительным данным, не было. Однако после 6 ноября он перестал отвечать на звонки и не заходит в социальные сети.

Сотрудники полиции и волонтеры разыскивают мужчину в Бижбулякском районе.

Сообщается, что рост пропавшего около 162 см, крепкого телосложения.

Ранее стало известно, что отец годовалого малыша без вести пропал в Перми.