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Башкирская полиция разыскивает загадочно пропавшего 23-летнего мужчину
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    Башкирская полиция разыскивает загадочно пропавшего 23-летнего мужчину

    7:16  13 Ноября 2017
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    Башкирская полиция разыскивает загадочно пропавшего 23-летнего мужчину

    Уфа, 13 ноября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 23-летнего жителя Башкирии, пропавшего при странных обстоятельствах.

    По имеющимся данным, молодой человек ушел из дома неделю назад, 6 ноября, и до этого момента на связь не выходил, пишет «Политэксперт»

    Последний раз пропавший парень общался со своими приятелями, никаких ссор и конфликтов, по предварительным данным, не было. Однако после 6 ноября он перестал отвечать на звонки и не заходит в социальные сети. 

    Сотрудники полиции и волонтеры разыскивают мужчину в Бижбулякском районе.

    Сообщается, что рост пропавшего около 162 см, крепкого телосложения. 

    Ранее стало известно, что отец годовалого малыша без вести пропал в Перми. 

     

    Автор: Дана Балан
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    #башкирия #полиция
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