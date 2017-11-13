Медведев: Развитие цифровой экономики требует защиты национальной безопасности

Манила, 13 ноября. В настоящее время будущее развитие остается за цифровой экономикой, объявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН. Однако в ходе развития цифровых технологий важнейшей задачей остается решение задачи национальной безопасности и обеспечение защиты всех персональных данных.

Медведев заявил, что это «нетривиальная задача», поскольку требуется одновременно решать задачи стимулирования экономики и обеспечения безопасности.

«С одной стороны, нужно стимулировать международное сотрудничество в сфере информационных технологий, поощрять электронную коммерцию, трансграничный бизнес, с другой — обеспечивать национальную безопасность и защиту информации, в том числе такой информации, как персональные данные, — подчеркнул премьер-министр. — Это не просто совмещаемые задачи».

В конечном счете, подчеркнул Медведев, необходимо «выстроить прозрачные правила игры». При этом Россия вместе со странами АСЕАН готова принимать участие в этой работе.