Медведев: Россия заинтересована в широком взаимодействии с АСЕАН

Манила, 13 ноября. Россия заинтересована в широком сотрудничестве с государствами АСЕАН на основе норм и принципов международной торговли, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017, он подчеркнул, что Москва с партнерами по Евразийскому экономическому союзу заинтересована в плодотворном взаимодействии со странами АСЕАН.

Премьер также напомнил о Восточном экономическом форуме, который прошел в России. В рамках мероприятия были подписаны контракты на сумму в 50 миллиардов рублей.

Как писала Газета.ru ранее Медведев заявил об оздоровлении российской экономики на саммите АСЕАН.