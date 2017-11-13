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Россия
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Экономика
Медведев: Россия заинтересована в широком взаимодействии с АСЕАН
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    Медведев: Россия заинтересована в широком взаимодействии с АСЕАН

    7:08  13 Ноября 2017
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    Медведев: Россия заинтересована в широком взаимодействии с АСЕАН

    Манила, 13 ноября. Россия заинтересована в широком сотрудничестве с государствами АСЕАН на основе норм и принципов международной торговли, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Выступая на сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017, он подчеркнул, что Москва с партнерами по Евразийскому экономическому союзу заинтересована в плодотворном взаимодействии со странами АСЕАН.

    Премьер также напомнил о Восточном экономическом форуме, который прошел в России. В рамках мероприятия были подписаны контракты на сумму в 50 миллиардов рублей. 

    Как писала Газета.ru ранее Медведев заявил об оздоровлении российской экономики на саммите АСЕАН. 

    Медведев: Россия заинтересована в широком взаимодействии с АСЕАН

    Автор: Алия Садыкова
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    #медведев #асеан
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