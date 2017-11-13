Медведев: Россия обладает тенденцией к наращиванию международных резервов

Манила, 13 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России есть тенденция к росту международных резервов.

«У нас в настоящий момент положительное сальдо торгового баланса», — сказал глава кабмина.

Данное заявление глава российского правительства сделал в ходе выступления на первой сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017.

По его словам, в России продолжает улучшаться бизнес-климат. Медведев отметил, что за последнее время положительная динамика зафиксирована в секторах экономики, не связанных с добычей нефти и газа.

Напомним, что основные мероприятия саммита АСЕАН продлятся до 14 ноября включительно.