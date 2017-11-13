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Медведев: Россия обладает тенденцией к наращиванию международных резервов
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    Медведев: Россия обладает тенденцией к наращиванию международных резервов

    7:14  13 Ноября 2017
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    Медведев: Россия обладает тенденцией к наращиванию международных резервов

    Манила, 13 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России есть тенденция к росту международных резервов.

    «У нас в настоящий момент положительное сальдо торгового баланса», — сказал глава кабмина.

    Данное заявление глава российского правительства сделал в ходе выступления на первой сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017.Медведев: Россия обладает тенденцией к наращиванию международных резервов

    По его словам, в России продолжает улучшаться бизнес-климат. Медведев отметил, что за последнее время положительная динамика зафиксирована в секторах экономики, не связанных с добычей нефти и газа.

    Напомним, что основные мероприятия саммита АСЕАН продлятся до 14 ноября включительно.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дмитрий медведев #саммит асеан #международные резервы
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