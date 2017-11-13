Три населенных пункта на юге ДНР остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 13 ноября. Три населенных пункта на территории Донецкой народной республики остались без электроснабжения из-за действий украинских силовиков.

Как рассказали в оперативном командовании ДНР, был обстрелян поселок Октябрь. Из-за попадания украинского снаряда в подстанцию населенный пункт остался без электричества.

Отмечается, что киевские силовики применили при обстреле минометы калибром 120 миллиметров. Они выпустили 10 мин. В результате прямого попадания одного из снарядов в подстанцию, без обесточены оказались Октябрь, Куликово, частично Красноармейское.

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