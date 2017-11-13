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На Украине больше не будут праздновать Международный женский день
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    На Украине больше не будут праздновать Международный женский день

    6:55  13 Ноября 2017
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    На Украине больше не будут праздновать Международный женский день

    Киев, 13 ноября. На Украине начиная с будущего года в календаре праздничных дат не будет Международного женского дня.

    Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, в 2018 году 8 марта перестанет быть выходным и будет переименован в День борьбы за права женщин.

    «Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, потому что получил замечания со стороны Министерства культуры», — заявил Вятрович.

    Кроме того, по словам главы Украинского института национальной памяти, незалежную ждет переформатирование еще ряда дат. Так планируется переименовать праздник 1 мая в День труда, а День Победы перенести с 9 на 8 мая.

    Автор: Константин Терехов
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    #8 марта #международный женский день
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