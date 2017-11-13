Медведев заявил об оздоровлении российской экономики на саммите АСЕАН

Манила, 13 ноября. В ближайшем будущем российские власти будут продолжать политику поддержки экономики, заявил в ходе своего выступления на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН премьер-министр Дмитрий Медведев, при этом будут сохраняться плавающий курс рубля и режим инфляционного таргетирования.

В настоящее время, по словам премьера, Россия находится на пути адаптации к новой экономической реальности; на этом пути правительству РФ удалось достичь определенных успехов.

«Нам удалось несколько оздоровить национальную экономику, слегка изменив ее текущее развитие, избавив от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта, — подчеркнул Медведев. — Рассчитываем, что по итогам этого года рост ВВП превысит 2%».

По словам главы правительства, экономический блок намерен сохранить плавающий валютный курс в России. Бюджетный дефицит будет жестко контролироваться.

При этом будет действовать режим инфляционного таргетирования. Ранее «Газета.ru» сообщала, что в Минэкономразвития РФ констатировали, что итоговый уровень инфляции в России оказался гораздо назначенной ниже цели в 4%.