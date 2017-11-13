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Россия
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Экономика
Медведев заявил об оздоровлении российской экономики на саммите АСЕАН
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    Медведев заявил об оздоровлении российской экономики на саммите АСЕАН

    7:05  13 Ноября 2017  /обновлено: 7:22  13 Ноября 2017
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    Медведев заявил об оздоровлении российской экономики на саммите АСЕАН

    Манила, 13 ноября. В ближайшем будущем российские власти будут продолжать политику поддержки экономики, заявил в ходе своего выступления на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН премьер-министр Дмитрий Медведев, при этом будут сохраняться плавающий курс рубля и режим инфляционного таргетирования.

    В настоящее время, по словам премьера, Россия находится на пути адаптации к новой экономической реальности; на этом пути правительству РФ удалось достичь определенных успехов.

    «Нам удалось несколько оздоровить национальную экономику, слегка изменив ее текущее развитие, избавив от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта, — подчеркнул Медведев. — Рассчитываем, что по итогам этого года рост ВВП превысит 2%».

    Медведев заявил об оздоровлении российской экономики на саммите АСЕАН

    По словам главы правительства, экономический блок намерен сохранить плавающий валютный курс в России. Бюджетный дефицит будет жестко контролироваться.

    При этом будет действовать режим инфляционного таргетирования. Ранее «Газета.ru» сообщала, что в Минэкономразвития РФ констатировали, что итоговый уровень инфляции в России оказался гораздо назначенной ниже цели в 4%.

    Автор: Валентин Меликов
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