ДНР: силовики более 40 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 13 ноября. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что за минувшие сутки украинские силовики более 40 раз нарушили режим перемирия в Донбассе.

«За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 42 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов республики», — цитирует РИА Новости представителя штаба.

Отмечается, что огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что согласно последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины уже стали более 10 тысяч человек.