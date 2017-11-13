Дутерте официально открыл саммит АСЕАН на Филиппинах

Манила, 13 ноября. Президент Филиппин Родриго Дутерте официально открыл саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В приветственном слове филиппинский лидер напомнил присутствующим о том, что в октябре правительственные войска освободили от бандитов город Марави, а также поблагодарил за помощь в борьбе с террористической угрозой членов международного сообщества.

«Я просто хотел подчеркнуть, что наши встречи в ближайшие два дня и содержательные дискуссии коснутся важных международных проблем, включая терроризм и экстремизм, ставшие угрозой для мира и стабильности в нашем регионе», — цитирует Родриго Дутерте ТАСС.

Добавим, что на открытии саммита присутствовали не только главы государств, входящих в АСЕАН, но и руководители других стран: Россию представляет Дмитрий Медведев, США – президент Трамп, Китайскую народную республику — премьер Госсовета Ли Кэцян, Японию – премьер Синдзо Абэ.

Как напоминает «Газета.ru», саммиты Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят дважды в году — весной и осенью. В повестке 31-го саммита фигурируют вопросы, связанные с противодействием экстремизму, экономической интеграцией, строительства региональной инфраструктуры.