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Весь мир
Дутерте официально открыл саммит АСЕАН на Филиппинах
Весь мир
Дутерте официально открыл саммит АСЕАН на Филиппинах
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    Дутерте официально открыл саммит АСЕАН на Филиппинах

    6:28  13 Ноября 2017
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    Дутерте официально открыл саммит АСЕАН на Филиппинах

    Манила, 13 ноября. Президент Филиппин Родриго Дутерте официально открыл саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

    В приветственном слове филиппинский лидер напомнил присутствующим о том, что в октябре правительственные войска освободили от бандитов город Марави, а также поблагодарил за помощь в борьбе с террористической угрозой членов международного сообщества.

    «Я просто хотел подчеркнуть, что наши встречи в ближайшие два дня и содержательные дискуссии коснутся важных международных проблем, включая терроризм и экстремизм, ставшие угрозой для мира и стабильности в нашем регионе», — цитирует Родриго Дутерте ТАСС.

    Добавим, что на открытии саммита присутствовали не только главы государств, входящих в АСЕАН, но и руководители других стран: Россию представляет Дмитрий Медведев, США – президент Трамп, Китайскую народную республику — премьер Госсовета Ли Кэцян, Японию – премьер Синдзо Абэ.

    Как напоминает «Газета.ru», саммиты Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят дважды в году — весной и осенью. В повестке 31-го саммита фигурируют вопросы, связанные с противодействием экстремизму, экономической интеграцией, строительства региональной инфраструктуры. 

    Автор: Константин Терехов
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    #родриго дутерте #манила #асеан
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