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Украинец задал Познеру сложный вопрос о войне
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    Украинец задал Познеру сложный вопрос о войне

    6:44  13 Ноября 2017
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    Украинец задал Познеру сложный вопрос о войне

    Киев, 13 ноября. Житель Украины озадачил известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера сложным вопросом о войне в своем государстве.

    Украинец спросил Познера: «Что делать, если мне противно, что налоги, которые я плачу, идут на ведение войны и прочие отвратительные вещи?». При этом, он напомнил ведущему его же слова о том, что для изменений в государстве нужно начать с себя.

    Ведущий признал, что не до конца понял смысл вопроса, однако добавил, что, говоря об изменениях в себе он не имел в виду оплату налогов.Украинец задал Познеру сложный вопрос о войне

    После этого он пояснил, что в первую очередь необходимо понять, насколько личное поведение человека соответствует требованиям к властям страны, в которой он живет. Как пример он привел ситуацию с коррупцией, отметив, что нельзя обвинять чиновников в их коррумпированности, давая взятки самому.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #владимир познер
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