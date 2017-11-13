Украинец задал Познеру сложный вопрос о войне

Киев, 13 ноября. Житель Украины озадачил известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера сложным вопросом о войне в своем государстве.

Украинец спросил Познера: «Что делать, если мне противно, что налоги, которые я плачу, идут на ведение войны и прочие отвратительные вещи?». При этом, он напомнил ведущему его же слова о том, что для изменений в государстве нужно начать с себя.

Ведущий признал, что не до конца понял смысл вопроса, однако добавил, что, говоря об изменениях в себе он не имел в виду оплату налогов.

После этого он пояснил, что в первую очередь необходимо понять, насколько личное поведение человека соответствует требованиям к властям страны, в которой он живет. Как пример он привел ситуацию с коррупцией, отметив, что нельзя обвинять чиновников в их коррумпированности, давая взятки самому.