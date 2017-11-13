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Технологии
Ученые из России заявили, что вещество из кукумарии может победить рак
Технологии
Ученые из России заявили, что вещество из кукумарии может победить рак
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    Ученые из России заявили, что вещество из кукумарии может победить рак

    6:14  13 Ноября 2017
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    Ученые из России заявили, что вещество из кукумарии может победить рак

    Владивосток, 13 ноября. Исследователи из Дальневосточного федерального университета установили, что вещество из кукумарии (морского огурца) может убивать опухолевые клетки.

    «Действие биологически-активного соединения фрондозид А доказано на моделях рака мочевого пузыря и лимфомы, устойчивых к известным химиотерапевтическим препаратам», — говорится в сообщении пресс-службы ДФВУ.

    Ученые в ходе исследований выяснили, что выделенное из животного вещество обладает удивительным эффектом – оно способно убивать устойчивые к химиотерапии клетки без белка p53.

    «Фрондозид А способен убивать опухолевые клетки, в которых нет белка p53. Этот элемент присутствует в здоровых клетках, но в раковых мутирует и не выполняет свои защитные функции», — говорится на сайте  ДФВУ.

    В пресс-службе университета отметили, что изучение морских гидробионтов перспективно для поиска новых антираковых соединений, ввиду того, что морские беспозвоночные накапливают высокоактивные вещества для собственной защиты.

    Автор: Константин Терехов
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    #владивосток #дфву #кукумария
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