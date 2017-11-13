Полиция нашла жительницу Томска, пропавшую месяц назад

Томск, 13 ноября. Полиция Томской области установила местонахождение 38-летней жительницы города Томска, пропавшей больше месяца назад.

Сообщается, что Антонина Шишкина, пропавшая 2 октября, была найдена живой. Обстоятельства обнаружения женщины полиция не раскрывает, однако отмечается, что в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в последний раз родственники видели Антонину Шишкину 2 октября, недалеко от дома, где она проживает. Женщину искали полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Виктория».