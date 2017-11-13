Экс-глава МИД ДНР рассказал, как израильтяне относятся к украинцам

Донецк (ДНР), 13 ноября. Бывший министр иностранных дел Донецкой народной республики Александр Кофман рассказал о диаметрально противоположном отношении в Израиле к жителям Украины и Донбасса.

«Нет страны, к которой более жалостливое и презрительное отношение, нежели к Украине. Израиль засыпали обращения украинцев, с целью получения статуса политических беженцев. Все как под копирку: страдаем от украинской власти, боролись против нацизма и т.д.», — пишет Александр Кофман.

При этом, продолжает экс-глава МИД ДНР, когда компетентные органы начинают разбираться, то становится понятно, что это — активисты майдана из западной и центральной Украины. При виде паспорта незалежной, с огромной долей вероятности его владельца отправят назад на родину.