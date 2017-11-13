Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Ученые из России заявили, что вещество из кукумарии может победить рак
Весь мир
Экс-глава МИД ДНР рассказал, как израильтяне относятся к украинцам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-глава МИД ДНР рассказал, как израильтяне относятся к украинцам

    5:58  13 Ноября 2017
    69

    Экс-глава МИД ДНР рассказал, как израильтяне относятся к украинцам

    Донецк (ДНР), 13 ноября. Бывший министр иностранных дел Донецкой народной республики Александр Кофман рассказал о диаметрально противоположном отношении в Израиле к жителям Украины и Донбасса.

    «Нет страны, к которой более жалостливое и презрительное отношение, нежели к Украине. Израиль засыпали обращения украинцев, с целью получения статуса политических беженцев. Все как под копирку: страдаем от украинской власти, боролись против нацизма и т.д.», — пишет Александр Кофман.

    Экс-глава МИД ДНР рассказал, как израильтяне относятся к украинцам

    При этом, продолжает экс-глава МИД ДНР, когда компетентные органы начинают разбираться, то становится понятно, что это — активисты майдана из западной и центральной Украины. При виде паспорта незалежной, с огромной долей вероятности его владельца отправят назад на родину.

    «К Донбассу и Донецкой народной республике совсем иное отношение. Узнают, подходят фотографироваться, желают удачи и победы. Друзья, не верьте в проукраинский Израиль! Это глупости», — цитирует размышления бывшего министра иностранных дел ДНР Александра Кофмана «Политнавигатор».

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #донбасс #украина #израиль #александр кофман
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        511
        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        23:24   12 Ноября 2017
        1701
        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        23:15   12 Ноября 2017
        1590
        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        18:13   12 Ноября 2017
        2187