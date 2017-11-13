Экс-глава МИД ДНР рассказал, как израильтяне относятся к украинцам
Донецк (ДНР), 13 ноября. Бывший министр иностранных дел Донецкой народной республики Александр Кофман рассказал о диаметрально противоположном отношении в Израиле к жителям Украины и Донбасса.
«Нет страны, к которой более жалостливое и презрительное отношение, нежели к Украине. Израиль засыпали обращения украинцев, с целью получения статуса политических беженцев. Все как под копирку: страдаем от украинской власти, боролись против нацизма и т.д.», — пишет Александр Кофман.
При этом, продолжает экс-глава МИД ДНР, когда компетентные органы начинают разбираться, то становится понятно, что это — активисты майдана из западной и центральной Украины. При виде паспорта незалежной, с огромной долей вероятности его владельца отправят назад на родину.
«К Донбассу и Донецкой народной республике совсем иное отношение. Узнают, подходят фотографироваться, желают удачи и победы. Друзья, не верьте в проукраинский Израиль! Это глупости», — цитирует размышления бывшего министра иностранных дел ДНР Александра Кофмана «Политнавигатор».