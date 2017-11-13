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Британского учителя могут уволить за неправильное обращение к трансгендеру
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    Британского учителя могут уволить за неправильное обращение к трансгендеру

    6:02  13 Ноября 2017
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    Британского учителя могут уволить за неправильное обращение к трансгендеру

    Лондон, 13 ноября. Учитель математики Джошуа Сатклиф, работающий в одной из школ в графстве Оксфордшир на юге Великобритании, может быть уволен из-за неправильного обращения к ученику-трансгендеру.

    Сообщается, что во время одного из уроков 27-летний преподаватель решил похвалить двух учеников, один из которых является трансгендером, и по ошибке назвал мальчика девочкой.

    Одноклассники поправили учителя, и он принес ребенку извинения и пообещал не допускать подобных ошибок, однако через шесть недель родители трансгендера обратились с жалобой.Британского учителя могут уволить за неправильное обращение к трансгендеру

    «Я был совершенно потрясен, когда мне сказали, что против меня идет расследование. Я не понимал, что происходит. Это было сюрреализмом, словно попал в роман Кафки», — сказал учитель.

    Ранее RT на русском сообщало, что правительство Великобритании попросило ООН заменить термин «беременные женщины» понятием «беременные люди» в документах организации, чтобы в список могли быть включены трансгендеры.

    Автор: Ирина Новикова
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    #великобритания #учитель #трансгендер
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