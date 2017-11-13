Пентагон сообщил о гибели военнослужащего США в Ираке

Вашингтон, 13 ноября. В американском военном ведомстве заявили о гибели в Ираке солдата армии США.

Инцидент имел место быть еще 11 ноября, при этом уточняется, что смерть военнослужащего не связана с военными действиями, — цитирует РИА Новости сообщения Пентагона.

«35-летний Ли Смит погиб 11 ноября в лагере Таджи, в Ираке, из-за ранений, полученных не в результате инцидента, связанного с военными действиями», — говорится в официальном пресс-релизе министерства обороны.

Добавим, что солдат находился в Ираке в рамках операции ВС США и их союзников по борьбе с запрещенной в России группировкой ИГИЛ1 «Непоколебимая решительность». По факту случившегося ведется проверка.

1 Организация запрещена на территории РФ.