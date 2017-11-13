РФ запустит уникальный спутник «Репей» для перехвата информации противника

Москва, 13 ноября. Россия намерена запустить уникальный спутник «Репей», который сможет перехватывать секретную информацию противника.

В главном штабе ВКС РФ сообщили, что первый подобный космический аппарат будет запущен уже в следующем году. Спутник будет помогать изучать военную технику потенциального противника путем перехвата информации, передаваемой электронными устройствами.

В материале газеты «Известия» говорится, что уникальное изделие сможет обнаружить радиолокационные станции, радиопередатчики, пуски ракет и излучение другой военной техники. Благодаря этому, российская армия сможет получить оперативную информацию об активности войск в любом регионе мира.

Ранее RT на русском сообщало, что правительство Германии намерено выделить на покупку трёх спутников-шпионов €400 млн.