Житель Барнаула сделал из старенькой «Нивы» бездорожного монстра

Барнаул, 13 ноября. «Кулибин» из Барнаула из старенькой «Нивы» сконструировал бездорожный монстр под названием Red Stone.

На работы по «реинкарнации» было потрачено 2,5 года и некое количество денежных средств, о которых специализированные СМИ уточняли. В итоге из старенькой ВАЗ-2121 получился проходимый по любой глуши квадрокар.

Как сообщает портал Tvoe-Avto, от «Нивы» остались только двигатель и коробка передач, все остальное – поменялось кардинально. У машины появилась пространственная рама, а также колесные диски размером 46 дюймов.