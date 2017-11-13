Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Ученые из России заявили, что вещество из кукумарии может победить рак
Весь мир
Путин запугал Трампа: экс-глава ЦРУ разоткровенничался в эфире американского ТВ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин запугал Трампа: экс-глава ЦРУ разоткровенничался в эфире американского ТВ

    5:05  13 Ноября 2017
    238

    Путин запугал Трампа: экс-глава ЦРУ разоткровенничался в эфире американского ТВ

    Вашингтон, 13 ноября. Бывший руководитель ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу CNN заявил, что Владимир Путин запугал Дональда Трампа во время беседы на полях АТЭС.

    В итоге, после разговора лидеров двух стран президент США заявил, общаясь с прессой, что поверил словам главы российского государства о том, что Кремль не имеет никакого отношения к приписываемому в Вашингтоне Москве вмешательству в ход президентских выборов год назад.

    Путин запугал Трампа: экс-глава ЦРУ разоткровенничался в эфире американского ТВ

    «Я думаю, что Трамп был по какой-то причине запуган Путиным, опасаясь того, что он может предпринять. То, что Трамп делает в отношении россиян — это либо наивность, либо невежество, либо страх», — комментируя заявление главы Белого дома, рассказал бывший руководитель ЦРУ.

    Джон Бреннан также добавил, что и он, и весь американский истеблишмент озадачен тем, что Дональд Трамп не хочет признавать «очевидные» на Западе вещи, и тем, что американский лидер не «выступает жестко» против Путина, «делая поблажки» российскому лидеру.

    Путин запугал Трампа: экс-глава ЦРУ разоткровенничался в эфире американского ТВ

    «Президент США демонстрирует руководству России, что зарубежные лидеры могут манипулировать Дональдом Трампом, потакать его самолюбию и играть на его слабостях, что очень тревожно с точки зрения национальной безопасности Соединенных Штатов», — цитирует экс-главу ЦРУ ТАСС.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #дональд трамп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        511
        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        23:24   12 Ноября 2017
        1701
        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        23:15   12 Ноября 2017
        1590
        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        18:13   12 Ноября 2017
        2187