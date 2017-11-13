Путин запугал Трампа: экс-глава ЦРУ разоткровенничался в эфире американского ТВ

Вашингтон, 13 ноября. Бывший руководитель ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу CNN заявил, что Владимир Путин запугал Дональда Трампа во время беседы на полях АТЭС.

В итоге, после разговора лидеров двух стран президент США заявил, общаясь с прессой, что поверил словам главы российского государства о том, что Кремль не имеет никакого отношения к приписываемому в Вашингтоне Москве вмешательству в ход президентских выборов год назад.

«Я думаю, что Трамп был по какой-то причине запуган Путиным, опасаясь того, что он может предпринять. То, что Трамп делает в отношении россиян — это либо наивность, либо невежество, либо страх», — комментируя заявление главы Белого дома, рассказал бывший руководитель ЦРУ.

Джон Бреннан также добавил, что и он, и весь американский истеблишмент озадачен тем, что Дональд Трамп не хочет признавать «очевидные» на Западе вещи, и тем, что американский лидер не «выступает жестко» против Путина, «делая поблажки» российскому лидеру.