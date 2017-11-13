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В Красноярском крае задержали поджигателя машин и детских колясок
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    В Красноярском крае задержали поджигателя машин и детских колясок

    5:01  13 Ноября 2017
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    В Красноярском крае задержали поджигателя машин и детских колясок

    Красноярск, 13 ноября. Полиция Железногорска задержала мужчину, поджегшего автомобиль и несколько детских колясок.

    Сообщается, что задержанным является безработный 27-летний местный житель. Он не смог объяснить причину своих действий, при этом отмечается, что у него не было личного мотива для поджога автомобиля.

    В ходе расследования стало известно, что он поджог две детские коляски, находившиеся в подъезде одного из жилых домов. Причиной этого была названа месть жильцам дома, не открывшим ему дверь.

    Отмечается, что поджигателю может грозить до пяти лет лишения свободы.

    Ранее RT на русском сообщало, что под Красноярском в ДТП пострадали восемь человек.

    Автор: Ирина Новикова
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    #поджог #красноярский край
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