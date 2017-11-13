Лагеря для пострадавших от землетрясения открывает в Иране Красный полумесяц

Иран, 13 ноября. Красный полумесяц в Иране начал открывать палаточные лагеря для пострадавших во время землетрясения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный иранский телеканал, в пострадавших от природных катаклизмов регионах развернуты полевые госпитали, где люди могут получить продукты и теплые вещи.

Добавим, что по данным FARS News Agency, число жертв землетрясения в Иране увеличилось до 129, пострадавших – более тысячи. Как напоминает «Газета.ru», основной удар стихии пришелся на западную часть страны — провинции Керманшах и Илам.