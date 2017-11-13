Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России

Киев, 13 ноября. Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, прокомментировал планируемое Киевом введение запрета на гастроли в России.

По мнению Данилко, данный запрет является бессмысленным и подобным образом украинские власти пытаются отвлечь внимание людей от основных проблем.

Он также отметил, что введение запрета только существенно осложнит жизнь украинским артистам, ведь они потеряют большую часть источников своего заработка.

Артист подчеркнул, что Украина просто не может обеспечить творческим людям должного уровня жизни, поэтому им и приходится гастролировать за границей, в том числе и в России.

Кроме того, по его словам, многие любят выступать в России, где у них есть своя публика, а вот коллег по цеху, которые принципиально не ездят в Россию и осуждают других, гастролирующих в РФ, он назвал несчастными.