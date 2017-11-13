Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Лагеря для пострадавших от землетрясения открывает в Иране Красный полумесяц
Украина
Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России

    4:41  13 Ноября 2017
    46

    Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России

    Киев, 13 ноября. Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, прокомментировал планируемое Киевом введение запрета на гастроли в России.

    По мнению Данилко, данный запрет является бессмысленным и подобным образом украинские власти пытаются отвлечь внимание людей от основных проблем.

    Он также отметил, что введение запрета только существенно осложнит жизнь украинским артистам, ведь они потеряют большую часть источников своего заработка.Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России

    Артист подчеркнул, что Украина просто не может обеспечить творческим людям должного уровня жизни, поэтому им и приходится гастролировать за границей, в том числе и в России.

    Кроме того, по его словам, многие любят выступать в России, где у них есть своя публика, а вот коллег по цеху, которые принципиально не ездят в Россию и осуждают других, гастролирующих в РФ, он назвал несчастными.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #гастроли #верка сердючка #андрей данилко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        275
        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        23:24   12 Ноября 2017
        1507
        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        23:15   12 Ноября 2017
        1428
        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        18:13   12 Ноября 2017
        2124