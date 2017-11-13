Пушков объяснил, что произошло между США и Китаем

Москва, 13 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков рассказал, что произошло между Китаем и Соединенными Штатами.

В воскресенье в ходе выступления в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» сенатор заявил, что, по его мнению, Китай договорился с США о том, что они будут усиливать экономическое давление на Северную Корею. Он отметил, что Пекин не хочет американской военной операции против КНДР и не стесняется об этом заявлять.

Также он подчеркнул, что ни Китай, ни Южная Корея не хотят смены режима в Северной Корее. В частности, из-за огромного потока беженцев, который хлынет в Китай в этом случае. В свою очередь, Сеул не знает, как интегрировать гораздо более бедную северную часть полуострова.

Помимо этого, Китай не хочет наличия американских военных баз на территории Северной Кореи.