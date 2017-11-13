Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Лагеря для пострадавших от землетрясения открывает в Иране Красный полумесяц
Весь мир
Пушков объяснил, что произошло между США и Китаем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков объяснил, что произошло между США и Китаем

    4:19  13 Ноября 2017
    39

    Пушков объяснил, что произошло между США и Китаем

    Москва, 13 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков рассказал, что произошло между Китаем и Соединенными Штатами.

    В воскресенье в ходе выступления в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» сенатор заявил, что, по его мнению, Китай договорился с США о том, что они будут усиливать экономическое давление на Северную Корею. Он отметил, что Пекин не хочет американской военной операции против КНДР и не стесняется об этом заявлять.Пушков объяснил, что произошло между США и Китаем

    Также он подчеркнул, что ни Китай, ни Южная Корея не хотят смены режима в Северной Корее. В частности, из-за огромного потока беженцев, который хлынет в Китай в этом случае. В свою очередь, Сеул не знает, как интегрировать гораздо более бедную северную часть полуострова.

    Помимо этого, Китай не хочет наличия американских военных баз на территории Северной Кореи.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #алексей пушков #китай
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        275
        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        23:24   12 Ноября 2017
        1507
        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        23:15   12 Ноября 2017
        1428
        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        18:13   12 Ноября 2017
        2124