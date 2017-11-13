Сирия: Багдасаров предупредил о риске двух войн в стране

Москва, 13 ноября. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что в Сирии назревают две новые войны.

В ходе выступления в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт предупредил о риске новых конфликтов на территории Сирии — войны между Дамаском и Раккой и Ираном и Израилем.

Он напомнил, что, по некоторым данным, на территории, контролируемой Сирийскими демократическими силами находятся несколько десятков военных объектов Соединенных Штатов и Пентагон не намерен покидать эту территорию.

Также он отметил, что на территории Сирии может вспыхнуть конфликт между Ираном и Израилем.

Ранее RT на русском сообщало, что представитель ВС России опроверг сообщения о захвате боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу-Камаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.