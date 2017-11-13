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Происшествия
Число жертв землетрясения в Иране выросло до 93 человек
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    Число жертв землетрясения в Иране выросло до 93 человек

    3:09  13 Ноября 2017
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    Число жертв землетрясения в Иране выросло до 93 человек

    Тегеран, 13 ноября. Спасательные службы Ирана сообщили, что число жертв землетрясения, произошедшего на западе страны достигло 93 человек.

    Сообщается, что число пострадавших превысило тысячу человек.

    Согласно информации кризисного центра, основной удар стихии пришелся на западные иранские провинции Керманшах и Илам.

    Президент Ирана Хасан Роухани распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. На месте работают сотрудники местного отделения Красного Полумесяца.

    Отмечается, что после основного толчка магнитудой 7,2 произошло еще 12 повторных толчков магнитудой от 3,6 до 4,7.

    Ранее RT на русском сообщало, что в результате землетрясения на ирано-иракской границе в Ираке погиб один человек, пострадали около 100. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #иран #землетрясение
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