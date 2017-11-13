Киев, 13 ноября. Вопрос об экстрадиции бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили будет решаться в соответствии с законодательством Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что ему известно о запросе об экстрадиции Саакашвили, поступившем от официального Тбилиси.

Глава правительства Украины добавил, что не знает, каким будет ответ Киева. Однако власти будут действовать в соответствии с законом, сказал Гройсман.

Накануне Гройсман заявил, что Саакашвили не оправдал надежд Украины. Об этом писало RT.