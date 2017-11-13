Пушков рассказал о «парадоксе Трампа»

Москва, 13 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков рассказал о парадоксальной ситуации вокруг личности президента США Дональда Трампа.

В воскресенье в ходе выступления в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» сенатор заявил, что, по его мнению, существуют политическая риторика и реальная политика, которые иногда пересекаются, а иногда находятся в разных плоскостях.

Сенатор напомнил, что риторика американского главы является позитивной. Он неоднократно говорил об очень хорошем потенциале для отношений Соединенных Штатов и России. Также он отмечал, что без России будет трудно решить мировые проблемы в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове.

Таким образом, по мнению Пушкова, Трамп показывает, что он верен своим предвыборным обещаниям, но выполнить их не может.

Ранее Газета.ру сообщала, что сенатор Алексей Пушков заявил, что в срыве переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа виновата администрация США.