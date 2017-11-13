Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

Сочи, 13 ноября. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, а также широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества во время встречи в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле уточнили, что лидеры планируют обсудить международные и региональные проблемы. Особое внимание планируется уделить урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике и борьбе с международным терроризмом.

Кроме того, Путин и Эрдоган планируют подробно остановиться на каждой сфере двустороннего сотрудничества. При этом уровень взаимодействия Москвы и Анкары уже вышел на докризичный уровень, полагают в администрации президента РФ.

Накануне в Кремле пояснили, почему не состоялась встреча Трампа и Путина. Об этом писало RT.