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Общество
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Спорт
Родченков готов дать новую информацию о допинге в России
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    Родченков готов дать новую информацию о допинге в России

    2:10  13 Ноября 2017
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    Родченков готов дать новую информацию о допинге в России

    Москва, 13 ноября. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил о готовности обнародовать новую информацию о допинге в РФ, если Международный олимпийский комитет (МОК) сохранится за Россией право участия в Олимпиады-2018. Об этом сообщает The Daily Mail.

    Издание утверждает, что Родченков находится в тесном контакте с комиссиями Освальда и Шмидта, которые расследуют нарушения антидопинговых правил со стороны РФ.

    ТАСС отмечает, что новая информация, предоставленная Родченковым, может оказать влияние на решение МОК относительно допуска российской сборной к олимпийским играм в Пхенчхане. По его словам, если организация решит допустить Россию к играм, он обнародует информацию в прессе.

    Накануне RT со ссылкой на Independent сообщало, что Лондон не сможет помешать участию России в Олимпиаде в Южной Корее 2018-го года.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #олимпийские игры #родченков #доопинг
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