Родченков готов дать новую информацию о допинге в России

Москва, 13 ноября. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил о готовности обнародовать новую информацию о допинге в РФ, если Международный олимпийский комитет (МОК) сохранится за Россией право участия в Олимпиады-2018. Об этом сообщает The Daily Mail.

Издание утверждает, что Родченков находится в тесном контакте с комиссиями Освальда и Шмидта, которые расследуют нарушения антидопинговых правил со стороны РФ.

ТАСС отмечает, что новая информация, предоставленная Родченковым, может оказать влияние на решение МОК относительно допуска российской сборной к олимпийским играм в Пхенчхане. По его словам, если организация решит допустить Россию к играм, он обнародует информацию в прессе.

Накануне RT со ссылкой на Independent сообщало, что Лондон не сможет помешать участию России в Олимпиаде в Южной Корее 2018-го года.