Гройсман: Саакашвили не оправдал надежд Украины

Киев, 13 ноября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна возлагала большие надежды на бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, но он не оправдал их.

По словам Гройсмана, он был знаком с Саакашвили в течение нескольких лет.

«Я несколько лет знаком с Михаилом Саакашвили, и я, как и очень многие на Украине, возлагали большие надежды на него как на человека с большим опытом, как на хорошего организатора и реформатора, но, к сожалению, эти надежды не оправдались», — отметил глава украинского правительства.

Он также подчеркнул, что оказывал политику поддержку в проведении реформ, находясь на посту председателя Верховой рады.

«Но, к сожалению, эффективность его работы была низкая», — пояснил он.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о проведении народного вече у здания Верховной рады в Киеве 19 ноября.